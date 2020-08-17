Белорусские учителя пожаловались на травлю со стороны протестующих, которые обвиняют их в фальсификациях на президентских выборах. Об этом сообщает портал «Ребенок.by».

Преподаватель истории и обществоведения Алексей Гришель заявил, что не имел отношения к выборам, но общество обвиняет всех педагогов, в том числе тех, кто много лет работал «за идею, забывая о семье». Он «старался не лезть в политику», но не может мириться с происходящим. «Вы думаете, что те, кто, по-вашему, в чем-то замешан, будут переживать? Ошибаетесь. Переживают те, чья совесть чиста. А таких — большинство», — сказал Гришель.

Акции с вывешиванием дипломов и грамот на заборах школ заряжают ненавистью к учителям, считает педагог. «Зачем эта травля? Нужно найти врага? Лично я не смогу быть таким, как раньше, поскольку у меня исчезли иллюзии», — добавил он.

Учитель начальных классов из Гомеля Наталья Урбанович призвала всех «опомниться». По ее словам, педагоги за 26 лет превратились в «исполнительную машину». «Если общество сейчас не остановит травлю учителей, то те лучшие, у которых есть честь и достоинство, из школы уйдут», — предупредила она.

Урбанович уверена, что преподаватели смогут освободиться от «животного страха», но для этого нужно перестать их осуждать.

В Белоруссии более недели продолжаются протесты против официальных итогов выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Силовики жестко разгоняли акции с помощью спецсредств. Выпускники школ, в свою очередь, начали приносить к своим учебным заведениям дипломы и грамоты, осуждая педагогов за их действия в избиркомах.