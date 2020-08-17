Призер Олимпиады заговорил о превращении Белоруссии в управляемый Западом винтик

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин высказался о ситуации в Белоруссии. Его слова приводит Sport24.

Жулин заговорил о превращении страны в управляемый Западом винтик. «У меня ощущение, что для России и Белоруссии лучше, если Лукашенко останется. А то явно прослеживается путь Украины. Мне бы не хотелось, чтоб Белоруссия повторила тот же путь!» — заявил он. По мнению бывшего фигуриста, стабильность во власти залог успеха.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

В бытность спортсменом Жулин выступал в танцах на льду. В паре с Майей Усовой он становился бронзовым призером Олимпиады-1992 и серебряным призером Игр-1994. Кроме того, они выиграли чемпионат мира и Европы.