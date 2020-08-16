Олимпийский чемпион объяснил предложение избивать протестующих в Белоруссии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте объяснил предложение избивать протестующих в Белоруссии.

«Я имел ввиду не народ Белоруссии, а провокаторов, которые кидают бутылки с зажигательной смесью, кидаются камнями и кирпичами, на машинах давят сотрудников милиции, сотрудников ГАИ, вовлекают детей в свои акции и раздают доллары», — заявил Тихонов. По его мнению, стремление протестующих к переменам приведет к платному образованию и медицине, а также дестабилизации ситуации в стране.

12 августа Тихонов раскритиковал протестующих в Белоруссии и признался, что сажал бы за нападение на полицейского на 15 лет. Он отметил, что поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста, вызванные недовольством граждан итогами выборов. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента.

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