Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко

Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии. Его слова приводит Sport24.

Тихонов раскритиковал протестующих за отсутствие «конкретики» в их требованиях к власти. «Наблюдая за тем, что происходит, могу сказать, что подавляющее большинство — безмозглая, проплаченная публика», — убежден бывший биатлонист. Он также не увидел в действиях белорусских силовиков произвола и признался, что сажал бы за нападение на полицейского на 15 лет.

При этом эксперт поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Лукашенко — настоящий политик. Да, не без ошибок, согласен. Но кто не допускает ошибок?» — добавил он.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявила о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.