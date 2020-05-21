Тихонов ответил рассказавшему о допинге в российском биатлоне Губерниеву

Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который рассказал о допинге в отечественном биатлоне. Его слова приводит Sport24.

Тихонов заявил, что ему глубоко плевать на обвинения комментатора, и назвал Губерниева больным человеком. «Видно же, что это не от далекого ума. Мне даже приятно, когда он несет ахинею», — подчеркнул он.

Также бывший глава СБР заметил, что во время его работы в организации «никакого допинга не было абсолютно», кроме истории Ольги Пылевой, которую отстранили от соревнований в 2006 году. «Допинг Пылевой был объяснен. Вина была на ее муже. Я об этом писал в книге», — заключил олимпийский чемпион.

Тихонов возглавлял СБР с 1996-го по 2008 год и еще на протяжении двух лет оставался на посту вице-президента организации. Сейчас он постоянно проживает в Белоруссии и часто выступает с критикой руководства российского биатлона, в частности, действующего главы СБР Владимира Драчева.

Ранее Губерниев заявил, что сборная России злоупотребляла допингом, когда во главе СБР стоял Тихонов. «Часто в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг», — подчеркнул он.

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