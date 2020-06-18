Олимпийский чемпион рассказал о разваленном до основания российском биатлоне

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что в нынешнем состоянии российского биатлона есть и его вина. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sport24.

73-летний эксперт раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР). По мнению Тихонова, у действующего президента Владимира Драчева отсутствует «мужское начало». «Нынешнее руководство не способно взять и уйти в отставку. Наш биатлон развален до основания. Ни единого положительного момента за последние два года», — заявил Тихонов.

При этом олимпийский чемпион признал за собой вину в том, что ранее поддерживал Драчева. «Надо гнать поганой метлой!» — добавил он.

Тихонов нередко критикует положение дел в отечественном биатлоне. Он нелестно высказывался и о самих спортсменах, и о руководстве. Однако во время скандала с обысками в номере отечественного биатлониста Александра Логинова Тихонов встал на сторону атлета.

Тихонов — 11-кратный чемпион мира по биатлону. Он четырежды становился обладателем золотой медали Олимпийских игр. С 1996 по 2008 год он занимал пост президента СБР.

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