Олимпийский чемпион назвал катастрофой состояние биатлона в России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил состояние российского биатлона. Его слова приводит РИА Новости.
Тихонов подверг критике обыски у Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Олимпийский чемпион назвал катастрофой то, что только Логинов сумел принести сборной России медали на турнире. «Понимаю, провал есть. Смена поколений, все прочее, такое бывает. А то, что происходит сейчас, — это катастрофа!» — подытожил он.
22 февраля в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. Отмечалось, что итальянская полиция провела проверки в связи с тем, что тренер спортсмена — Александр Касперович — воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.
После этого Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность. На турнире россиянин выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования — больше медалей сборная России не завоевала.