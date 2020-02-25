Олимпийский чемпион назвал катастрофой состояние биатлона в России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил состояние российского биатлона. Его слова приводит РИА Новости.

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Тихонов подверг критике обыски у Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Олимпийский чемпион назвал катастрофой то, что только Логинов сумел принести сборной России медали на турнире. «Понимаю, провал есть. Смена поколений, все прочее, такое бывает. А то, что происходит сейчас, — это катастрофа!» — подытожил он.

22 февраля в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. Отмечалось, что итальянская полиция провела проверки в связи с тем, что тренер спортсмена — Александр Касперович — воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

После этого Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность. На турнире россиянин выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования — больше медалей сборная России не завоевала.

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