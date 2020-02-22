Итальянская полиция начала обыски у российских биатлонистов

Итальянская полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По его данным, у Логинова изъяты компьютер и телефон. Кроме того, по информации журналиста Василия Конова, обыски также проходят у тренера спортсменов Александра Касперовича.

По предварительным данным, обыски проходят в рамках дела о применении допинга, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что полиция также осматривает автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены.

15 февраля Логинов выиграл золото в спринте. Россиянин преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не допустил ни одного промаха. Логинов, в том числе, опередил французского биатлониста Мартена Фуркада. Успех россиянина спровоцировал негативную реакцию со стороны иностранных биатлонистов. В частности, в адрес Логинова высказались норвежские братья Бе, которые назвали его победу нечестной из-за подозрений в допинге.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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