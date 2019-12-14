Российский биатлонист Логинов выиграл серебро на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото выиграл норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию в 12,5 километра за 31 минуту 27 секунд и не допустивший промахов. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды и также не промахивался. Третьим стал француз Эмильен Жаклен (+40,5 секунды, без промахов).

Ранее 14 декабря женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на том же этапе Кубка мира. В составе команды на дистанцию вышли Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

13 декабря Логинов выиграл бронзу в спринте. Такого же результата добилась Светлана Миронова. Ее награда на тот момент стала первой для женской сборной России в нынешнем сезоне.

Этап Кубка мира в Хохфильцене продлится до 15 декабря. Мужчинам предстоит эстафетная гонка, женщины пробегут пасьют.

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