Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне

Российская биатлонистка Светлана Миронова стала третьей в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото выиграла итальянка Доротея Вирер. Она преодолела дистанцию в 7,5 километра за 21 минуту и 26,5 секунды. Серебро у норвежки Ингрид Тандревольд (плюс 5,9 секунды). Миронова отстала от лидера на 18,3 секунды. Эта медаль стала первой для женской сборной России в текущем сезоне.

Также сборную России представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Тамара Воронина, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Они не попали в десятку сильнейших.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 15 декабря. Кроме женского и мужского спринта в его рамках пройдут гонки преследования и эстафеты.

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