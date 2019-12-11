Украинские биатлонисты массово слегли в больницу из-за кишечной инфекции. Об этом сообщил тренер женской сборной Валерий Лесников, слова которого приводятся в Facebook UA:Биатлон.

Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех, находящиеся в австрийском Хохфильцене, отравились из-за некачественных продуктов. Сейчас с ними все хорошо, рассказал Лесников. Украинские биатлонисты прошли обследование и сделали необходимые процедуры. По словам Лесникова, с отравлением в госпиталь попали также спортсмены из других стран и туристы.

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с 13 по 15 декабря. Это второй этап соревнований, первый состоялся в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

В ноябре сообщалось, что десять игроков футбольного клуба «Сочи» оказались в больнице после вспышки инфекционной ангины. Из-за этого был перенесен ближайший матч команды в чемпионате России.

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