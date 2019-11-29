Десять игроков клуба РПЛ выбыли из строя за два дня до матча

В «Сочи» пожаловались на вспышку инфекции накануне матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Сразу десять футболистов были переведены в лазарет. Отмечается, что клубные врачи диагностировали инфекционную ангину у заболевших игроков.

20 ноября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Александр Точилин. Клуб замыкает турнирную таблицу РПЛ. За 17 матчей чемпионата в сезоне-2019/2020 команда одержала всего три победы. Также команда потерпела девять поражений и пять матчей сыграла вничью.

Матч 18-го тура РПЛ между сочинцами и «Оренбургом» состоится 1 декабря. Матч пройдет на домашнем стадионе «Сочи». «Оренбург» занимает десятую строчку в турнирной таблице.

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