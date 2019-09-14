Бывший футболист «Ливерпуля» рассказал о неизлечимой болезни сына

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о заболевании своего сына, которое поставило крест на будущей карьере футболиста. Его слова приводит The Times.

«Фактически мой сын — слепой. У него диагностировали болезнь Штаргардта: это дегенерация сетчатки», — рассказал Оуэн и признался, что долгое время не хотел, чтобы эта информация стала публичной. Он также отметил, что по этой причине сын не сможет последовать его примеру и стать футболистом. «Он не видит мяча дальше пяти метров», — добавил Оуэн.

Болезнь Штаргардта неизлечима и является наследственной. Симптомы заболевания, в числе которых размытость, нарушение цветового зрения, слепые пятна, развиваются до возраста 20 лет.

Оуэн известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». В сезоне-2010/2011 он стал чемпионом Англии в составе «красных дьяволов». За свою клубную карьеру форвард провел 362 матча и забил 163 гола. В его активе 40 голов в 89 матчах за сборную Англии.

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