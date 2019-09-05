Бывшего тренера сборной России обвинили в нанесении урона английскому футболу

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн дал негативную оценку работе Фабио Капелло на посту главного тренера национальной команды. Об этом футболист написал в своей книге «Перезагрузка», фрагмент которой цитирует The Daily Mail.

«Не могу понять, как было принято решение назначить его главным тренером. При нем я сел в запас, потом он и вовсе перестал вызывать меня. Он стал одним из наименее эффективных тренеров Англии за всю историю. Считаю, что Капелло нанес катастрофический урон моей карьере и всему английскому футболу», — заявил спортсмен.

Оуэн выступал за сборную Англии с 1998 по 2008 год. За это время он провел 89 матчей, в которых забил 40 мячей. Футбольную карьеру форвард завершил в 2013-м.

Капелло возглавлял английскую национальную команду с 2008 по 2012 год, под его руководством британцы выходили в финальную часть чемпионата мира-2010 и первенства Европы-2012. Итальянец — лидер по проценту побед (67) в матчах за всю историю сборной Англии. С 2012 по 2015 год Капелло руководил сборной России, которую вывел в финальную часть ЧМ-2014.

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