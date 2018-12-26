«Рома» заинтересовалась бывшим тренером сборной России

Итальянский специалист Кристиан Пануччи рассматривается «Ромой» как кандидат на замену нынешнего главного тренера Эусебио Ди Франческо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Наряду с Пануччи, в случае увольнения Ди Франческо команду может возглавить и португалец Пауло Соуза. За него, в частности, выступают ветераны клуба — бывший и действующий капитаны Франческо Тотти и Даниель Де Росси.

Руководство римского клуба недовольно результатами команды под руководством Ди Франческо. По итогам 17 туров в копилке у «Ромы» всего 24 очка. Клуб занимает десятое место в Серии A. 22 декабря римляне уступили «Ювентусу» со счетом 0:1.

Пануччи является главным тренером сборной Албании. В прошлом специалист работал в сборной России вместе с соотечественником Фабио Капелло. Как игрок Пануччи с 2001 по 2009 год выступал за «Рому». Защитник провел за столичный клуб провел 312 матчей и забил 32 гола.

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