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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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Определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из группы E в весеннюю стадию турнира пробились «Бавария» (Мюнхен) и «Аякс» (Амстердам). Первые два места в группе F заняли «Манчестер Сити» и «Лион». Также в плей-офф оказались мадридский «Реал» и «Рома» (группа G), туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» (группа H).

Среди участников решающей стадии Лиги чемпионов не оказалось российских клубов. Московский «Локомотив», действующий чемпион России, занял в группе D последнее место, проиграв на выезде «Шальке» (0:1). ЦСКА разгромил мадридский «Реал» на выезде (3:0), однако также потерял шансы на выход в следующий раунд турнира.

Остальные участники плей-офф стали известны 11 декабря. Ими стали «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико», «Барселона», «Тоттенхэм», ПСЖ, «Ливерпуль», «Порту» и «Шальке».

Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Ванда-Метрополитано» в Мадриде.

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