Тренер ЦСКА прокомментировал разгромную победу над «Реалом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Реалом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова прозвучали в эфире «Матч Премьер».

«Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза "Реал" и вылететь из группы с семью очками — это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам», — заявил тренер.

По словам Гончаренко, он не может назвать эту встречу однозначно лучшей в этом сезоне. Наставник отметил, что игроки рады победе над «Реалом», но с оттенком грусти. «Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились», — рассказал он.

Ранее, 12 декабря, ЦСКА разгромил мадридский «Реал» на выезде со счетом 3:0. 2 октября московская команда обыграла сливочных в «Лужниках» — 1:0. Тем не менее армейцы, имея в активе семь очков, не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы. Впереди красно-синих в турнирной таблице оказалась чешская «Виктория», обыгравшая в параллельном матче итальянскую «Рому» (2:1).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!