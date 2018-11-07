ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА проиграл итальянской «Роме» со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники». Хозяева пропустили гол уже на четвертой минуте матча. Отличился защитник «Ромы» Костас Манолас. На 9-й минуте защитник красно-синих Марио Фернандес получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Армейцы ответили только во втором тайме. Усилиями Арнора Сигурдссона на 51-й минуте ЦСКА счет сравнял. На 56-й минуте хозяева остались вдесятером — с поля был удален Хердур Магнуссон. Спустя три минуты Лоренцо Пеллегрини забил второй голы римлян.

23 октября в Италии ЦСКА крупно уступил «Роме». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу римской команды.

После четырех туров у ЦСКА четыре очка. 27 ноября армейцам предстоит гостевой матч против мадридского «Реала».

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