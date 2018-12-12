ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде

Московский ЦСКА разгромил мадридский «Реал» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0. В первом тайме голами у армейцев отличились нападающий Федор Чалов (37-я минута) и защитник Георгий Щенников (43-я минута). На 73-й минуте финальную точку во встрече поставил полузащитник Арнор Сигурдссон.

В параллельной встрече группы G чешская «Виктория» обыграла «Рому» со счетом 2:1. Таким образом, ЦСКА набрал семь очков и не вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв четвертое место в группе G. В следующий раунд Лиги чемпионов вышли «Реал» и итальянская «Рома», в Лиге Европы сыграет чешская «Виктория».

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