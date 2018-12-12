Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из группы А в весеннюю стадию турнира пробились «Боруссия» (Дортмунд) и «Атлетико». Первые два места в группе В заняли «Барселона» и «Тоттенхэм». Также в плей-офф оказались ПСЖ и «Ливерпуль» (группа С), «Порту» и «Шальке» (группа D).

Среди участников решающей стадии Лиги чемпионов не окажется российских клубов. Московский «Локомотив», действующий чемпион России, занял в группе D последнее место, проиграв на выезде «Шальке» (0:1). ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» 12 декабря, однако армейцы потерялии шансы на выход из квартета. Тем не менее, москвичи могут побороться за третью строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.

Остальные участники плей-офф также определятся 12 декабря. Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Ванда-Метрополитано» в Мадриде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!