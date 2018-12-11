Чемпион России оказался худшим в своей группе Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке» в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 11 декабря в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил полузащитник Алессандро Шепф.

В параллельной встрече группы D португальский «Порту» на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» — 3:2.

Таким образом, действующий чемпион России занял последнее, четвертое место в группе D. «Локомотив» в шести матчах одержал лишь одну победу, в пяти встречах железнодорожники уступили. В плей-офф турнира вышли «Шальке» и «Порту», в Лиге Европы сыграет «Галатасарай».

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