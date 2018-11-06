Московский «Локомотив» проиграл «Порту» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 6 ноября, на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:4. На второй минуте встречи счет открыл полузащитник португальцев Эктор Эррера. На 42-й минуте преимущество «Порту» увеличил хавбек Мусса Марега.

Во втором тайме «Локомотив» сократил отставание благодаря голу нападающего Джефферсона Фарфана (59-я минута). Однако на 66-й минуте полузащитник португальцев Хесус Корона вновь забил мяч. В компенсированное время окончательную точку во встрече поставил хавбек Отавио Монтейро.

До этого «Локомотив» проиграл три раза подряд. 25 октября «железнодрожники» дома уступили «Порту» со счетом 1:3. До этого не сумели обыграть «Шальке 04» из Гельзенкирхена (0:1) и турецкий «Галатасарай» (0:3).

После четырех матчей московская команда не набрала очков и замыкает группу D. Таким образом, «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют дома с «Галатасараем». Встреча состоится 28 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

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