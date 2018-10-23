Чемпион мира перепутал чемпионов России с узбеками

Вратарь «Порту» Икер Касильяс выложил в Twitter-аккаунте фотографию с Красной площади в преддверии матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против московского «Локомотива», в подписи к которой перепутал железнодорожников с командой из Узбекистана.

«После опыта работы на ТВ во время чемпионата мира я вернулся, чтобы посетить этот красивый город и сыграть в Лиге чемпионов с "Локомотивом"», — написал вратарь. При этом Касильяс дал ссылку на аккаунт «Локомотива» из Ташкента.

Пресс-служба московского клуба, заметив это, оставила комментарий под фотографией: «Рады видеть вас в Москве и желаем приятной прогулки. Однако наш официальный аккаунт в Twitter находится здесь».

Узбекский клуб также отреагировал на сообщение футболиста. «Плов ждет тебя, Икер, в Ташкенте. Плов лучше борща, а наша команда — сильнее. Можешь спросить о нас у болельщиков "Галатасарая" (московский «Локомотив» проиграл туркам в Лиге чемпионов со счетом 0:3 — прим. «Ленты.ру»), — написали в ташкентской команде.

Матч между «Локомотивом» и «Порту» состоится 24 октября в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. Португальцы набрали четыре очка в двух стартовых турах, «Локомотив» обе встречи проиграл.

Касильяс является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. «Локомотив» занял первое место в российской премьер-лиге по итогам сезона-2017/2018.

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