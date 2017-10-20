Португальский клуб отказался от не расстающегося с телефоном чемпиона мира

Вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс не примет участия в матче девятого тура чемпионата страны с «Пасуш де Ферейрой», потому что постоянно использует мобильный телефон и несерьезно относится к тренировкам. Об этом сообщает O Jogo.

По информации издания, место в воротах в ближайшей встрече займет Жозе Са, который активно работал на занятиях, в отличие от Касильяса. Испанский голкипер вызвал недовольство главного тренера команды тем, что использовал мобильный телефон во время тренировок. Отмечается, что по той же причине Касильяс пропустил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором португальцы проиграли немецкому «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.

На данный момент неизвестно, когда испанец вернется в основной состав.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. До этого он играл за мадридский «Реал», с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов. Он четырежды был признан лучшим вратарем мира.

В составе сборной Испании голкипер выиграл чемпионат мира-2010, а также первенства Европы в 2008 и 2012 годах.