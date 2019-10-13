Футболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино

Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон покинул расположение сборной Англии перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Чехии и в тот же вечер пошел в казино. Об этом пишет The Sun.

22-летний игрок был оставлен вне заявки на встречу из-за болезни. Решение было принято за несколько часов до стартового свистка, в итоге Мэддисон отправился в Лестер. По возвращении в город полузащитник отправился в казино. Таблоид пишет, что футболист проявил неуважение, отказавшись смотреть матч сборной Англии. Вместо этого он играл в покер.

Матч против Чехии мог стать для Мэддисона дебютным в составе национальной команды. В итоге без него англичане проиграли со счетом 1:2. Несмотря на это, они продолжают лидировать в отборочной группе А.

Мэддисон — воспитанник английского клуба «Ковентри Сити». За «Лестер» он играет с 2018 года. В текущем сезоне на счету полузащитника семь матчей в рамках Английской премьер-лиги, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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