«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Лестер» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Красных вперед на 40-й минуте вывел Садио Мане. На 80-й минуте равенство восстановил Джеймс Мэддисон. В добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Джейс Милнер. Для мерсисайдцев это 17-я победа подряд в АПЛ с учетом матчей прошлого сезона.

После восьми туров в активе «Ливерпуля» 24 очка, команда продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны. «Лестер» набрал 14 баллов и расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 20 октября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Лестер» днем ранее на своем поле примет с «Бернли».

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