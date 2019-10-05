Вратарь «Тоттенхэма» пропустил второй курьезный мяч подряд и потерял сознание

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустил курьезный мяч в выездном матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Француз на третьей минуте выронил мяч после фланговой подачи, после чего Ниль Мопе с близкого расстояния поразил ворота. Льорис неудачно приземлился на газон и не смог самостоятельно подняться. Вратаря без сознания унесли с поля на носилках. На момент написания новости в матче идет 35-я минута, «Брайтон» ведет со счетом 2:0. Второй мяч на свой счет записал Аарон Конноли.

В прошлом туре Льорис допустил курьезную ошибку в игре с «Саутгемптоном» (2:1). Голкипер пытался обыграть форварда «святых» Дэнни Ингса, но тот отобрал у вратаря мяч и отправил его в сетку.

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