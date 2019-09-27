Бывший футболист ЦСКА попросился в «Манчестер Юнайтед»

Японский полузащитник Кейсуке Хонда предложил свои услуги английскому «Манчестер Юнайтед». Футболист обратился к клубу через свой Twitter-аккаунт.

«Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны, но я хотел бы выступать в сильном клубе с сильными партнерами!» — написал 33-летний японец.

С августа 2018-го по май 2019-го Хонда выступал в составе австралийского «Мельбурн Виктори». Японец также занимает пост главного тренера национальной команды Камбоджи.

Хонда известен по выступлениям за московский ЦСКА. В составе «армейцев» японский полузащитник провел 94 игры и забил 20 голов. Вместе с ЦСКА Хонда становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны. Также японец выступал за итальянский «Милан» и мексиканскую «Пачуку».

В составе национальной команды хавбек провел 98 игр и забил 37 голов. Хонда — обладатель кубка Азии 2011 года.

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