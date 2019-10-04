«Манчестер Юнайтед» заинтересовался российским нападающим

Российский нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun.

Скауты манкунианцев уже просмотрели игру 22-летнего форварда самарского клуба. Отмечается, что россиянин попал в список потенциальных усилений «Юнайтед». Клуб планирует укрепить нападение в зимнее трансферное окно. Наряду с Соболевым «красные дьяволы» также заинтересованы в приобретении Марио Манджукича из «Ювентуса».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в два миллиона евро. На счету Соболева восемь мячей и три результативные передачи в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он второй в споре бомбардиров первенства, уступая с разницей в один гол Эльдору Шомуродову из «Ростова».

Соболев — воспитанник барнаульского «Динамо». Он выступал за «Томь» и «Енисей». В активе игрока один матч в составе молодежной сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!