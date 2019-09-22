Футболист РПЛ забил гол c угла штрафной ударом с разворота

Российский нападающий «Сочи» Антон Заболотный поразил ворота столичного «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Фрагмент матча опубликован в аккаунте турнира в Rutube.

Заболотный воспользовался отскоком мяча после подачи в штрафную «Динамо». Форвард нанес удар с разворота и поразил дальний угол ворот Игоря Лещука.

Заболотный отличился на 31-й минуте. Динамовцам удалось перевернуть игру усилиями Сильвестра Игбуна: форвард отметился двумя забитыми мячами. На 65-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля сравнял счет. А уже в добавленное время Александр Карапетян принес победу сочинцам.

Заболотный известен по выступлениям за «Тосно» и петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

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