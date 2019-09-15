Футболист ЦСКА забил победный гол дальним ударом в «девятку»

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметился забитым мячом в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».

Бистрович пробил в касание после того, как футболисты «Тамбова» выбили мяч из штрафной площади. Хорват поразил дальний верхний угол ворот соперника.

Бистрович сделал счет 1:0 в пользу ЦСКА на 84-й минуте матча. Хердур Магнуссон уже в добавленное время установил окончательный счет в матче — 2:0.

Победа вывела армейцев на промежуточное второе место в турнирной таблице чемпионата. Теперь в активе ЦСКА 19 очков после девяти туров.

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