Забит самый быстрый гол в РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил самый быстрый гол в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео появилось на Rutube-канале РПЛ.

Гол был забит в матче третьего тура чемпионата России против «Оренбурга». Форвард отличился на 11-й секунде встречи с передачи Артема Дзюбы. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

Автором самого быстрого гола в истории чемпионатов России по футболу является Эммануэль Эменике. Выступая за «Спартак», он забил «Алании» на 10-й секунде матча, состоявшегося 21 июля 2012 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!