Футболист забил самый быстрый гол чемпионата Испании

Испанский форвард «Эспаньола» Борха Иглесиас помог своей команде одержать победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против Вальядолида. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний нападающий открыл счет уже на 18-й секунде матча. «Вальядолид» отыгрался на 17-й минуте усилиями Рубена Алькараса. «Эспаньол» решил исход матча уже во втором тайме. Сперва на 55-й минуте отличился Марио Эрмосо. А точку во встрече поставил китайский новичок «Эспаньола» У Лэй.

Гол, забитый Иглесиасом, стал самым быстрым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. До него быстрее всего отличился форвард «Валенсии» Альваро Медран — он забил гол на 29-й секунде.

Победа позволила «Эспаньолу» подняться на 11-е место в турнирной таблице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!