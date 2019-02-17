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«Реал» проиграл 15-й команде Испании и лишился капитана

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Серхио Рамос

Мадридский «Реал» дома уступил «Жироне» со счетом 1:2 в матче 24-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мадридцы открыли счет на 25-й минуте первого тайма. Забитым мячом отметился бразильский хавбек «Реала» Каземиро. На 64-й минуте капитан «сливочных», испанец Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной. Судья матча показал защитнику желтую карточку и назначил пенальти в ворота «Реала». Уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани реализовал 11-метровый. А на 75-й минуте Кристиан Португес вывел гостей вперед. В самой концовке встречи Рамос получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Из-за удаления в матче с «Жироной» Рамос не сможет принять участие в игре против «Леванте». Тем не менее, капитан сыграет против «Барселоны» 27 февраля в Кубке Испании.

Из-за перебора желтых карточек 32-летний Рамос также не сыграет против «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне защитник заработал 12 предупреждений и одно удаление во всех турнирах.

«Реал» расположился на третьей строчке чемпионата Испании. «Жирона» после 24 туров идет на 15-м месте.

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