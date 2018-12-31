Грубиян из «Реала» впервые в карьере провел год без удалений

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос впервые в карьере не получил ни одной красной карточки за календарный год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

32-летний защитник получил 24 желтые карточки в 2018 году, но ни разу не был удален. Он является рекордсменом испанского чемпионата по количеству красных карточек — в рамках турнира футболист получал их 19 раз. Всего же с момента перехода в мадридский клуб Рамос 24 раза был изгнан с поля.

27 декабря сообщалось, что защитник может покинуть «Реал», если команду возглавит португальский тренер Жозе Моуринью. Специалист уже работал с мадридским клубом, и у него не сложились отношения с Рамосом.

Испанец выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

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