«Реал» стал клубным чемпионом мира и превзошел «Барселону»

Мадридский «Реал» крупно обыграл «Аль-Айн» (4:1) в финале клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче открыл хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич на 14-й минуте матча. До перерыва увеличить отрыв в счете испанский клуб не смог. Но уже во втором тайме сливочные трижды поразили ворота эмиратского клуба. Отличились испанец Маркос Льорьенте (60-я минута) и защитник Серхио Рамос (78-я минута). Еще один мяч «Аль-Айн» забил в собственные ворота. Единственный мяч мадридцам забил японский легионер эмиратского клуба Цукаса Сиотани.

Мадридский клуб записал на свой счет четвертую победу в турнире. При этом сливочные завоевали трофей в третий раз подряд. Таким образом «Реал» обошел каталонскую «Барселону» по числу побед на клубном ЧМ. Всего «Реал» пять раз принимал участие в турнире.

На КЧМ выступают победители клубных турниров каждой из шести конфедераций. В нынешнем розыгрыше помимо «Реала» и «Аль-Айна» приняли участие аргентинский «Ривер Плейт», мексиканская «Гвадалахара», японский «Касима Антлерс», «Эсперанс» из Туниса и новозеландский «Тим Веллингтон». Реал начал турнирный путь с полуфинала, где обыграл «Касима Антлерс» со счетом 3:1.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!