Испанцы распекли «Реал» за разгром от ЦСКА

Испанские СМИ выпустили ряд заметок о разгромном поражении мадридского «Реала» от московского ЦСКА в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. В частности, «галактикос» подверглись критике за безразличие, которое привело к крупнейшей домашней неудаче в еврокубках.

Колумнист AS Альфредо Реланьо заметил, что начало первого тайма удалось хозяевам, однако затем они играли без особого желания. В то же время армейцы искали возможности в атаке и забили дважды. Несмотря на то что «Реалу» было необходимо отыгрываться, футболисты мадридской команды играли без страсти и интенсивности, считает журналист.

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Marca пишет, что «Реал» хоть и проиграл, но все равно вышел в плей-офф. Тем не менее разгром от ЦСКА сильно повлияет на мадридцев как на команду. Журналисты подводят к выводу: когда на бумаге игра кажется сделанной, это еще ничего не значит. «Первое место в группе по крайней мере в эту горькую ночь не послужило утешением», — говорится в статье.

Каталонская газета La Vanguardia назвала результат матча насмешкой над «Реалом». Авторы заметили, что на поле против ЦСКА вышел резервный состав команды — футболисты, которым есть, что доказывать тренеру и фанатам. В итоге получилось только хуже: они доказали свою несостоятельность перед болельщиками, считают журналисты.

Матч состоялся вечером 12 декабря в Мадриде. ЦСКА победил со счетом 3:0, однако все равно занял четвертое место в группе и не пробился в весеннюю стадию еврокубков. «Реал» с первого места вышел в плей-офф, несмотря на то, что дважды проиграл армейцам на групповом этапе.

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