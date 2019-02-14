Капитан «Реала» сознался в намеренном нарушении правил

Защитник и капитан мадридского «Реала» испанец Серхио Рамос прокомментировал получение предупреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (2:1). Его слова приводит Football Espana.

32-летний Рамос заработал третью желтую карточку в турнире. Таким образом, он не сможет принять участие в ответном матче плей-офф против голландского клуба. Сам испанец после игры признался, что сознательно заработал предупреждение.

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«Исходя из результата я бы солгал, если бы сказал, что нарушил правила ненамеренно. Думал об этом во время матча», — заявил капитан сливочных.

13 февраля «Реал» в гостях переиграл «Аякс» со счетом 2:1. Судья отменил гол голландцев после просмотра видеоповтора — это случилось впервые в рамках Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде.

Рамос выступает в «Реале» с 2005 года. На его счету 414 матчей в составе «королевского клуба». Вместе с «Реалом» футболист по четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем кубка Лиги чемпионов. Рамос является капитаном как в клубе, так и в сборной Испании. В составе национальной команды он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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