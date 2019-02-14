В Лиге чемпионов впервые отменили гол после просмотра видеоповтора

Словенский арбитр Дамир Скомина отменил гол в матче Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и мадридским «Реалом». Он объявил об этом после просмотра видеоповтора. Такое в турнире случилось впервые, сообщает Sports.ru.

Голландцы забили гол на 37-й минуте, но видеоассистенты убедили рефери взглянуть на повтор. Скомина смотрел на экран три минуты и отменил гол. Позже назвали причину: положение вне игры. В офсайде был игрок «Аякса» Душан Тадич.

После второго гола «Реала» на 87-й минуте судью вновь попросили просмотреть видеозапись, но Скомина отказался, указав на наушник: видеорефери не увидели нарушение.

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) ввели перед плей-офф Лиги чемпионов. До этого неоднократно использовали в международных турнирах, в том числе на Чемпионате мира по футболу в России. Окончательно VAR утвердили в правилах в 2018 году.

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