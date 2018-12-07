Российский футбол обзаведется системой видеоповторов

Российский футбольный союз (РФС) профинансирует внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в некоторых матчах нынешнего сезона. Об этом рассказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, его слова приводит ТАСС.

По словам Калошина, система будет использована в отдельных матчах Кубка России и стыковых матчах за право сыграть в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, РФС оплатит аренду необходимого оборудования и обучение арбитров, которые будут на нем работать.

Решение о том, будет ли система VAR использоваться в следующем сезоне РПЛ, до сих пор не принято. 4 декабря клубы-участники турнира единогласно поддержали внедрение новинки.

Использование системы VAR в тестовом режиме было одобрено в 2016-м. Она применялась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. В данный момент система функционирует в чемпионатах Испании, Германии и Италии. С ее помощью главный арбитр может решить исход спорного эпизода с помощью ассистентов или сам посмотреть повтор.

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