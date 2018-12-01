Российский футбольный чиновник увидел в декабрьских морозах форс-мажор

Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин заявил, что календарь турнира составлялся, когда было «тепло везде», а морозы в декабре — это форс-мажор. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Пышкин высказался о переносе матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов». Встреча не состоялась, потому что в Оренбурге температура воздуха опустилась ниже допустимых минус 15 градусов.

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«А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначалась дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча "Енисей" — "Ахмат" сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные — минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор», — заметил Пышкин.

Чиновник, говоря о составлении календаря РПЛ, заявил: «Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте».

Ранее 1 декабря защитник «Ахмата» Андрей Семенов пожаловался на тяжелые условия матча в «Красноярске». По словам футболиста, его партнеры находились в полуобморочном состоянии, а в перерыве дышали нашатырем. «Этот матч — просто позорище российского футбола», — заявил Семенов.

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