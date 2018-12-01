Российский футболист сыграл на 14-градусном морозе и едва выжил

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, как команда играла при температуре минус 14 градусов с красноярским «Енисеем». Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола», — заявил Семенов.

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По словам футболиста, представители его клуба перед матчем замеряли температуру, и она была ниже минус 14 градусов. Однако встречу все равно было решено провести. «Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь. Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не теряли. Вот и нюхали нашатырь», — рассказал Семенов, отметив, что его пальцы «до сих пор синие».

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Енисей» идет последним.

В ноябре 2017 года ЦСКА сыграл со СКА в Хабаровске при температуре минус 19 градусов. В результате защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов получили переломы малых берцовых костей.

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