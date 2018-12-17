Головин заработал первое удаление в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален во время матча 18-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Головин вышел в стартовом составе «Монако». На 48-й минуте главный судья матча Клеман Турпен показал хавбеку красную карточку за удар соперника шипами в ногу. Решение удалить игрока арбитр принял после просмотра видеоповтора.

Встреча проходит на стадионе «Стад де Люмьер». На момент написания новости «Лион» ведет со счетом 3:0. Голами отметились полузащитник Уссем Ауа, нападающий Набиль Фекир и защитник Ферлан Менди.

Перед матчем «Лион» располагался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» занимал предпоследнее место.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля. Футболист подписал с европейским клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, став рекордным среди российских игроков.

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