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Головин снова получил травму

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Александр Головин

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пройдет курс лечения правого голеностопа. Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболист не попал в заявку команды, которая будет готовиться к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча состоится во вторник, 6 ноября.

Из-за травмы голеностопа Головин пропустил начало сезона. Сейчас на его счету девять матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голевыми передачами. Он начинал работать под руководством Леонарду Жардима, однако тренер был уволен. Его место занял француз Тьерри Анри.

«Монако» неудачно начал сезон-2018/2019. В чемпионате команда идет на 19-м месте, а в группе в Лиге чемпионов — на третьем, набрав одно очко в трех матчах.

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