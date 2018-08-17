Травмированного Головина заметили в ночном клубе Монако

Российского полузащитника «Монако» Александра Головина заметили в одном из местных ночных клубов. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте news_zvezd.

На ролике видно, что Головин находится за столом с кальянами. Отмечается, что футболист сборной России посетил вечеринку отечественных рэп-исполнителей Тимати и Егора Крида в клубе Twiga Monte Carlo.

8 августа сообщалось, что Головин получил травму ноги. Игрок выбыл из обоймы монегасков на срок от трех до четырех недель.

27 июля было объявлено переходе российского полузащитника в «Монако». Головин заключил контракт с клубом сроком на пять лет. Игрок обошелся монегаскам в 30 миллионов евро. Таким образом, Головин стал самым дорогим российским футболистом в истории.

В июле 2016-го в сети появилась запись, предположительно сделанная в том же ночном клубе Twiga, на ней запечатлены Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые в то время выступали в сборной России. Поведение футболистов после неудачного чемпионата Европы вызвало недовольство болельщиков.

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