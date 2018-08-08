Головин закончил тренировку в «Монако» на костылях

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму голеностопа и выбыл из строя на несколько недель. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фотография 22-летнего Головина на костылях была опубликована в Twitter-аккаунте @Monaco_Info. Позже появилась информация о том, что игрок повредил правый голеностоп. Утверждается, что Головин может пропустить от трех до четырех недель.

Первую тренировку в составе нового клуба россиянин провел 5 августа.

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27 июля стало известно о переходе российского полузащитника в «Монако». С Головиным был заключен контракт сроком на пять лет. Сообщается, что бывший клуб футболиста — ЦСКА, — выручил за трансфер 30 миллионов евро, что сделало Головина самым дорогим в истории российским игроком.

На приобретение футболиста, по информации СМИ, претендовали различные европейские клубы. Интерес к Головину проявлял итальянский «Ювентус», лондонские «Арсенал» и «Челси», а также каталонская «Барселона».

Головин — чемпион Европы (до 17 лет). На чемпионате мира-2018 в составе сборной России добрался до четвертьфинала турнира. В его активе 113 матчей и 13 голов за столичный ЦСКА.

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