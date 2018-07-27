«Монако» объявил о переходе Головина

Футбольный клуб «Монако» объявил о переходе 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом сообщается на официальном сайте «монегасков».

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — приводит слова россиянина пресс-служба клуба. Головин подписал пятилетний контракт с представителем французского чемпионата.

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Ранее 27 июля появилась информация, что россиянин не примет участия в стартовом матче сезона. 4 августа Монако отправится в Китай, где сойдется с «Пари Сен-Жермен» в матче за Суперкубок.

Головин — чемпион Европы (до 17 лет). Четвертьфиналист чемпионата мира-2018 в составе сборной России. В его активе 113 матчей и 13 голов за столичный ЦСКА.

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