Головин стал самым дорогим российским футболистом

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин переходит в футбольный клуб «Монако». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на вице-президента клуба Вадима Васильева.

По информации издания, футболист летит в Монако, где пройдет медосмотр. Если все будет в порядке, клубы подпишут трансферный контракт, а Головин — личный. Отмечается, что сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. Зарплата игрока — два миллиона евро. Контракт планируется заключить на пять лет.

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По словам Васильева, решение о переходе Головина было принять непросто. «Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из "Монако" — Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята». ЦСКА получит процент от последующей продажи полузащитника.

Ранее об интересе к российскому футболисту заявляли английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и итальянский «Ювентус». Головин стал самым дорогим игроком российской сборной. До него рекордные деньги платили за Юрия Жиркова — 21 миллион евро за переход из ЦСКА в «Челси» и Аршавина, который перешел в «Арсенал» за 16,5 миллиона евро.

Александр Головин завершил выступление на чемпионате мира в составе сборной России, проиграв в четвертьфинале команде Хорватии. В четырех играх футболист отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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