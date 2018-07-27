Головин пропустит начало сезона в «Монако»

Российский футболист Александр Головин не поможет «Монако» в первом матче сезона-2018/2019. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 22-летний полузащитник приступит к тренировкам в составе французского клуба только в начале августа. Таким образом он пропустит матч за Суперкубок Франции, в котором «Монако» сыграет с «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдет 4 августа в Китае.

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25 июля вице-президент «Монако» Вадим Васильев объявил, что игрок столичного ЦСКА переходит во французский клуб. Сумма трансфера составила примерно 30 миллионов евро. Ранее интерес к полузащитнику приписывали лондонскому «Арсеналу», туринскому «Ювентусу» и каталонской «Барселоне».

Головин провел четыре игры за сборную России на домашнем чемпионате мира. В его активе один гол и две результативные передачи.

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