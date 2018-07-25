В «Монако» рассказали о сложностях при подписании Головина

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о деталях покупки полузащитника ЦСКА Александра Головина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Васильева, Головин до последнего момента выбирал между «Монако» и лондонским «Челси». «Для него это было сложным решением. Сложнейший выбор, ведь определяется дальнейшая карьера. "Челси" — это все-таки топ-клуб. Он задавал себе много вопросов, искал на них ответы. Но в итоге, считаю, поступил верно. Ничего гарантированно говорить сейчас нельзя. Но шансы раскрыться в "Монако" у него выше, чем в "Челси"», — отметил функционер.

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Ранее, 25 июля Васильев сообщил, что Головин переходит в «Монако». По информации «Спорт-Экспресс», 26 июля футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с командой.

В конце июня сообщалось, что главным претендентом на Головина является «Челси», однако «Монако» перебил предложение лондонской команды. Также футболистом интересовался туринский «Ювентус».

В составе сборной России на прошедшем чемпионате мира Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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